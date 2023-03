Kujawsko-Pomorskie. "Moja mama była wiązana pasami, personel szpitala pił po nocach"

Zobacz wideo: Takie są skutki wprowadzenia programu 500 plus.

Ta sprawa wywołała reakcję rodzin innych pacjentów, którzy mieli być nieludzko traktowani w czasie pandemii. - Tak było w przypadku zmarłej już mojej mamy Benedykty Stępień. Jej ostatnia wolą było, by to nagłośnić. Nie mam niczego do ukrycia - mówi Ineza Malcherczyk. "Nowościom" przekazała nie tylko szczegółową relację, ale i zdjęcia.

Od razu podkreślmy, że to przerażające traktowanie pacjentki nie miało miejsca w miejskim szpitalu przy ul. Batorego w Toruniu, tylko w innej lecznicy.