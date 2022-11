Kujawsko-Pomorskie. Nowe pociągi na regionalnych torach. Ile kosztowały? Tak wyglądają w środku!

Jak informuje Urząd Marszałkowski nowe pociągi to nowoczesne czteroczłonowe elektryczne kolejowe zespoły trakcyjne, rozwijające prędkość 120-160 kilometrów na godzinę, przystosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się i wyposażone w rozwiązania techniczne zapewniające stałą bieżącą informację dla podróżnych. Kosztowały 180 milionów złotych. W barwach Polregio – ten przewoźnik obsługuje w Kujawsko-Pomorskiem kolejowe przewozy pasażerskie na liniach zelektryfikowanych – pojawią się na trasach w całym regionie. To dobrze, ponieważ liczba pasażerów cały czas rośnie.

- W Kujawsko-Pomorskiem obserwujemy w ostatnim czasie wzrost liczby korzystających z regionalnej oferty kolejowej, obecnie o 25 proc. w stosunku do sytuacji sprzed pandemii. To oznacza m.in., że działania samorządu województwa na rzecz rozwoju regionalnego transportu kolejowego i przywrócenia mu znaczenia w połączeniach lokalnych są właściwe i pozytywnie odbierane przez obecnych i potencjalnych pasażerów – mówi cytowany przez swoje służby prasowe marszałek Piotr Całbecki.