Kujawsko-Pomorskie. "Policjant, który mi pomógł" - można jeszcze zgłaszać kandydatów!

Czy w tym roku podobnie doceniony zostanie inny funkcjonariusz z naszego regionu? Czy ktoś na takie podziękowanie i laury zasługuje? Jeśli znacie Państwo takiego policjanta, warto zgłosić jego kandydaturę. Jest na to czas do 31 maja.

"Policjant, który mi pomógł" - co to za konkurs?

Zgłoszenia kandydatów: kto może to uczynić i jak konkretnie?

Dzielnicowy ze Żnina. Za co dostał doceniony w konkursie?

W roku 2020 laureatem konkursu został mł.asp Dawid Superczyński, dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Żninie (to jego ówczesny stopień). Za co został doceniony i ogólnopolsko wyróżniony?

W jednym ze zgłoszeń uzasadniających wyróżnienie napisano tak: „Dzięki Dawidowi odzyskałam wiarę w siebie. Moje dzieci odzyskały spokój. Zaczęły przesypiać noce. On dotarł do mnie swoją rozmową, pomocną dłonią i co ważne, potrafił słuchać co mówię. Zawsze powtarzał „dasz radę, wierzę w ciebie”. I dałam. Jestem po rozwodzie. (…) Poświęcał swój czas prywatny na szukanie rozwiązań najlepszych dla mnie i moich dzieci. Jestem mu przeogromnie wdzięczna. Nie wiem, jak dalej potoczyłoby się moje życie z dziećmi. (…) Policjantem może być każdy. Ale być człowiekiem w tym nie każdy potrafi. Będę mu dziękowała do końca życia za to wszystko”.

Wcześniej, bo maju 2018 roku doszło do wydarzeń, które też zostały zapamiętane. majowego dnia, wczesnym rankiem, mł. asp. Dawid Superczyński z sierż. szt. Karolem Suszem udali się do Biskupina, sprawdzić otrzymane zgłoszenie o awanturze domowej. Na miejscu usłyszeli krzyk kobiety dochodzący z mieszkania. Drzwi były zabarykadowane i policjanci zdecydowali się na siłowe wejście. Wewnątrz jednak agresywny mężczyzna kilkukrotnie ugodził sierż. szt. Karola Susza nożem.