Kujawsko-Pomorskie. Ręce precz od munduru! Nawet panie biją policjantów. I stają przed sądem...

Niedziela, 7 sierpnia 2022 roku, Wąbrzeźno. Jest koło godziny 18.00, gdy miejscowa policja dostaje wezwanie. W centrum miasta trwa karczemna awantura, w której ścierają się ze sobą - na słowa i czyny - skłóceni od dawna sąsiedzi. Grupa liczy sobie dziesięć osób, jest coraz głośniej i groźniej. Patrol wkracza do akcji i... Teraz dopiero się zaczyna!

Córka z kijem, matka - z promilami i z rękoma do policjantów

Przybyli na miejsce mundurowi zabrali się za rozdzielanie sąsiadów. Wyglądało na to, że skutecznie. Nagle jednak 21-letnia kobieta zaczęła ponownie ubliżać sąsiadom, wymachując przy tym drewnianym kijem. Na wezwanie policjantów, by kij odłożyła, nie reagował. Stróże prawa zmuszeni więc byli ją obezwładnić.

Jak relacjonuje asp. Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie, w tym momencie na jednego z funkcjonariuszy rzuciła się matka 21-latki. - Kobieta zaczęła uderzać policjanta po całym ciele, szarpać go za mundur, znieważając go przy tym słowami nieprzyzwoitymi. Obecna na miejscu grupa osób zastosowała się do poleceń policjantów, uspokoili się i obserwowali całe zajście. Agresywna 44-latka została obezwładniona i zatrzymana. Mimo zastosowania wobec niej kajdanek i umieszczenia w radiowozie kobieta cały czas ubliżała policjantom. Badanie stanu jej trzeźwości wykazało ponad promil alkoholu w organizmie - opisał zajście oficer prasowy.