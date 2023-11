Kujawsko-Pomorskie. Setki nowych butów za grosze! Komornik licytuje sklep w Bydgoszczy

Jakie buty można kupić na licytacji i za ile? Oto szczegóły

Komornik do obwieszczenia o tej licytacji dołączył wiele zdjęć. Stąd wiemy, jakie konkretnie buty będą sprzedawane. To takie marki jak na przykład: Tutis, Elisa Esposito, K&M, T.Sokolski oraz HI-GEAR. Licytowane będą też jednak inne towary, między innymi torby czy dziecięce kalosze. Oczywiście, wszystko nowe. Poza tym licytacja obejmuje tez wyposażenie sklepu, np. metalowe koszy, meble czy drukarkę.

Jak wziąć udział w licytacji elektronicznej butów i sklepowego wyposażenia?

Olsztyński komornik informuje, że przystąpienie do przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli licytant licytuje we własnym imieniu lub na 5 dni przed terminem przetargu, jeżeli licytant bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, jak również wpłacenia rękojmi najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, jeżeli jest obowiązek złożenia rękojmi.

Ale, uwaga! Licytant, który licytuje we własnym imieniu i nie ma obowiązku złożenia rękojmi, może przystąpić do przetargu aż do momentu jego zakończenia. Czas jest zatem do 15 listopada, bo wtedy zakończy się dopiero licytacja (dokładnie o godzinie 12.00).

Co ważne, do odbycia przetargu wystarczy udział tylko jednego licytanta.

Zgodnie z przepisami, przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmie, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: BGŻ BNP PARIBAS 24160014621839114010000001. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Ale, tu znów uwaga! Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

-Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie (art. 8671 par. 2 kpc ). Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa - przypomina komornik.