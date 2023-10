Kujawsko-Pomorskie. Takie są tanie domy od komornika w październiku: już od 87 tys. zł

1. Dom w Ciechocinku - od 123 tys. zł (część)Komornik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-10-2023 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości, położonej przy ul. Traugutta w Ciechocinku.Suma oszacowania wynosi 164 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 16 450,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO Oddział 1 w Ciechocinku 27 1020 5200 0000 4102 0046 3273.

