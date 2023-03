Kujawsko-Pomorskie: Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie. Sprawdź ogłoszenia! [zdjęcia, ceny]

Wysokie stopy i inflacja spowodowały utrudniony dostęp do kredytów hipotecznych. Polacy obecnie rzadziej korzystają z takich form finansowania zakupu nieruchomości. Są osoby, które wcześniej planowały zakup domu na kredyt, obecnie jednak nie mają zdolności kredytowej.

W takich przypadkach można zdecydować się na wynajem lub zakup okazyjny nieruchomości do remontu. To oczywiście także wiąże się z pewnymi dodatkowymi kosztami. Jednak może warto chociaż zobaczyć, co obecnie jest dostępne na rynku. Zobaczcie nasz wybór najtańszych domów do kupienia w Kujawsko-Pomorskiem.

WIĘCEJ OGŁOSZEŃ Z PORTALU OTODOM.PL ZNAJDZIESZ W GALERII: