Kujawsko-Pomorskie. Takie tanie domy od komornika można nabyć od 38 tysięcy złotych. Oto licytacje komornicze we wrześniu 2023

Komornik Dariusz Filipiak podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 07.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: ul. Liliowa 19, 87-162 Złotoria.Opis nieruchomości:nieruchomość gruntowa o nr działki 501; o pow. 0,1360 HA oraz 118/21; o pow. 0,0032 HA (łącznie 0,1392 HA) zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 138,04 m2. (parter: 2 pokoje, salon z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój, kotłownia, wiatrołap, pomieszczenie gospodarcze oraz taras do wykończenia; poddasze: 3 pokoje, łazienka, przedpokój - o łącznej powierzchni poddasza 60,65 m2).Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 14.09.2023 o godzinie: 10:00.Suma oszacowania wynosi 680 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 510 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 000,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 86 2030 0045 1110 0000 0259 0300 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Już od 38 tysięcy zł zacznie się licytacja domu w Zakrzewie (gm. Stolno). W okazyjnych cenach licytowane będą też przez komorników domy w Toruniu, Bydgoszczy, Ciechocinku i innych miejscowościach regionu. Oto szczegóły licytacji we wrześniu i październiku oraz zdjęcia.

Najtańsze domy od komornika w Kujawsko-Pomorskiem jesienią 2023 roku

We wrześniu i na początku października komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawią na sprzedaż wiele nieruchomości. Są wśród nich mniejsze i większe domy, w dużych miastach wojewódzkich (Bydgoszczy i Toruń), ale i na wsiach. Gdy dom licytowany jest po raz pierwszy, cena wywołania równa jest zazwyczaj 3/4jego oszacowanej wartości. Gdy jednak dochodzi do drugiej licytacji, bo pierwsza okazała się nieskuteczna, cena spada jeszcze bardziej - do 2/3 wartości, a bywa, że i do połowy.

Jednym z najtańszych domów wystawionych na licytację w regionie we wrześniu 2023 roku jest ten znajdujący się we wsi Miliszewy. To miejscowość w gminie Ciechocin, w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Dom jest obszerny - ma ponad 140 metrów kwadratowych powierzchni. Prezentuje się na zdjęciach, dołączonych do obwieszczenia komorniczego, całkiem ładnie. Cena wywołania przy tej licytacji wynosi zaledwie 105 tysięcy zł.

38 tysięcy 250 zł - od tego natomiast poziomu zacznie się licytacja domu w Zakrzewie, w gminie Stolno (powiat chełmińskim). Jest wyjątkowo niska. Dom, jak wynika z opisu i zdjęć, nie jest obszerny, ale zadbany i ładny. Ta licytacja zapowiedziana jest przez komornika już na październik. Interesujące są także ceny domów wystawionych na sprzedaż w dużych miastach. Połowa dwóch domów o łącznej powierzchni ponad 140 metrów kwadratowych w Bydgoszczy licytowana będzie od poziomu 192 tysięcy zł. Natomiast część ładnego i obszernego domu przy ulicy Józefa w Toruniu - od 193 tysięcy 500 zł.

Szczegóły licytacji i zdjęcia wystawionych na sprzedaż domów podajemy na podstawie informacji, podawanych do publicznej wiadomości przez kancelarie komornicze. Pochodzą one z portalu Licytacje Komornicze.

Tym razem wzięliśmy pod uwagę nieruchomości licytowane głównie we wrześniu, ale i uwzględniliśmy początek października. Osoby zainteresowane jeszcze bardziej precyzyjnymi informacjami, np. dotyczącymi zapisów w księgach wieczystych etc. odsyłamy do wspomnianego portalu. Wyszukując informacje należy uwzględnić: region, typ mienia oraz datę - to usprawni dotarcie do informacji.

