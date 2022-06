Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i mieszkania od komornika: licytacje komornicze w czerwcu 2022 r. Oto zdjęcia! [02.06.22]

8.Duże mieszkanie w gminie Zbiczno: od 87 tys. złKomornik Alicja Przystalska zapowiada, że w dniu 22-06-2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul. Sądowej 5, w sali nr 32, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, należącego do dłużniczki Alicji Sokół. Lokal położony jest pod adresem: 87-305 Zbiczno, Najmowo 14/6. Lokal posiada udział 41/250 części we własności gruntu stanowiącego działkę nr 26/8 zapisaną w KW TO1B/00026721/1 (w dziale II brak ujawnienia numeru KW udziału ) Działka zlokalizowana jest przy ulicy o nawierzchni asfaltowej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej domów wielorodzinnych. Teren uzbrojony w media infrastruktury technicznej. Działka zabudowana jest domem wielorodzinnym, wolnostojącym oraz budynkami gospodarczymi. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się domy wielorodzinne. ZOBACZ TEŻ: Ten podatek musisz zapłacić sam i to zarazBudynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej w 1960 roku. 1kondygnacja, podpiwniczenie częściowe, poddasze częściowo użytkowe, zabudowa wolnostojąca. Lokal nr 6 usytuowany jest na parterze i poddaszu z samodzielnym wejściem do budynku. Lokal położony jest szczytowo. Nasłonecznienie pełne. Jeden pokój amfiladowy. Taras zadaszony i utwardzony kostką betonową. Na mieszkanie składają się: 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc , sień, klatka schodowa. Lokal posiada pow. użytkową 69,55m2 Powierzchnia przypisana: strych, piwnica, boks o pow. 18,6 m2 w murowanym budynku gospodarczym. Z treści księgi wieczystej wynika, że lokal znajduje się wyłącznie na parterze - w rzeczywistości lokal położony jest na 2 kondygnacjach.Suma oszacowania wynosi 116 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 600,00zł co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji tj. do dnia 21-06-2022 r. na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Brodnicy, 43 10205024 0000 1402 0138 7893.

