Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i mieszkania od komornika. Oto okazje na licytacjach komorniczych [6.08.22]

1.Dwupokojowe mieszkanie w Solcu Kujawskim: od 121 tys. zł

Komornik Jacek Zawadzki zapowiada, że 16 sierpnia, o godz. 11.00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piastów 3/21 w Solcu Kujawskim. Zakończy się 23 sierpnia.

Oto opis nieruchomości podany przez komornika:

"Budynek, w którym znajduje się przedmiot wyceny usytuowany jest na pierwszym piętrze i posiada okna od strony zachodniej i północnej. Wyposażony jest w instalację elektryczna, wodną, kanalizacyjną, grzewczą i gazową. Instalacja ciepłej wody i grzewcza zasilane są z sieci miejskiej. W skład lokalu o powierzchni użytkowej 36,02m2 wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, przedpókój łazienka z wc. Duży pokój jest przejściowy- znajduje się z niego wejście do kuchni i małego pokoju. Wysokość konstrukcyjna pomieszczeń wynosi 2,50m. Z uwagi na to, iż w budynku nie ma pomieszczeń przynależnych do lokali, poszczególni właściciele lokali korzystają zwyczajowo z komórek lokatorskich znajdujących się w kondygnacji podziemnej. Właściciel niniejszego lokalu korzysta z pomieszczenia znajdującego się pod schodami. Budynek, w którym znajduje się lokal zlokalizowany jest przy ul. Piastów 3, w kompleksie kilku podobnych bloków mieszkalnych. Położony jest w centralnej części miasta Solec Kujawski. Miejsca postojowe dla pojazdów mieszkańców znajdują się wzdłuż przyległych ulic mających nawierzchnię asfaltową. Teren posiada pełne uzbrojenie w urządzeniach infrastruktury technicznej".