Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i mieszkania od komornika (sierpień 2022)

8.Piękny dom pod Toruniem: od 645 tys. złKomornik Łukasz Brudzyński podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09:00 w dniu 16.08.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położone pod adresem: ul. Dolina Drwęcy 114, Młyniec Drugi, 87-162 Lubicz, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00049962/6.Oto opis nieruchomości:"Nieruchomość gruntowa zabudowana o łącznej powierzchni 0,7600 ha. Grunt położony przy gminnej drodze publicznej nr 100754C o nawierzchni utwardzonej oraz od strony południowej przy drodze gruntowej. Dojazd do drogi o nawierzchni asfaltowej drogą wewnętrzną gruntową w odległości 190 m. W drodze jest infrastruktura techniczna: energii, wody i telefonu ze światłowodem. Na nieruchomości są przyłącza do sieci energii oraz studnia wiercona i przydomowa oczyszczalnia ekologiczna. Grunt jest zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 182,80 mkw), drewutnią oraz wolierą dla psa. Grunt zagospodarowany: częściowo ogrodzony z dwiema bramami, w tym jedna przesuwna automatycznie i furtą, ogrodzenie od strony wschodniej wykracza poza granice działki, utwardzony jest chodnik i wjazd kostką betonową z posypką mineralną, urządzona zieleń ozdobna. Budynek mieszkalny: Technologia budowy: tradycyjna rok budowy: 2004 r. powierzchnia użytkowa 182,80 mkw powierzchnia zabudowy 202 mkw kubatura: 881 m3 liczba kondygnacji: 1 podpiwniczenie: brak poddasze: częściowo użytkowy. Rodzaj zabudowy: wolnostojąca. Ilość pokoi: 6. Stan budynku: dobry, do wykończenia klatka schodowa, dwie łazienki i garaż."Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 23.08.2022 o godzinie: 14:00.Suma oszacowania wynosi 861 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 645 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 86 100,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna 07 1600 1462 1823 4204 2000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

