Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy i mieszkania od komornika. Zdjęcia! (lipiec)

1.Dom w budowie pod Golubiem-Dobrzyniem: od 165 tys. zł

Oto opis nieruchomości podany przez komornika: dom w trakcie budowy z garażem (pow. wszystkich pomieszczeń 245,79 m2). Nieruchomość ta ma zapewniony dostęp do utwardzonej drogi publicznej. Położona jest bezpośrednio przy działce oznaczonej nr geodezyjnym 13/1, która stanowi wewnętrzą drogę osiedlową. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny- wolnostojący, niepodpiwniczony parterowy z poddaszem użytkowym, z garażem w bryle budynku. Powierzchnia wszystkich pomieszczeń w budynku zgodnie z projektem budowlanym wynosi 245,79m² Budynek w trakcie budowy.

Komornik z Golubia-Dobrzynia zapowiada, że 21lipca, o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Jakuba Ląkierta. To obszerny dom w budowie położony w miejscowości Małszyce, w gminie Ciechocin (powiat golubsko-dobrzyński).

Suma oszacowania wynosi 220 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 000,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.