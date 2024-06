1.Fijewo (gmina Radzyń Chełmiński) - od 270 tys. złKomornik w Wąbrzeźnie Karolina Pokora-Urbańska podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się pierwsza licytacja domu położonego pod adresem: Fijewo 23, 87-220 Radzyń Chełmiński. Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 07.06.2024 o godzinie: 11.00, a zakończy się w dniu 14.06.2024 o godzinie: 11.00. To nieruchomość (grunt) o powierzchni 690,00 m2, zabudowana parterowym, wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 90,00 m2.Suma oszacowania wynosi 361 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 270 750,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 36 100,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 22 24900005 0000 4600 4050 1895 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Licytacje komornicze (wszystkie fot.)