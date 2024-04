Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika w kwietniu. Już od 39 tys. zł!

Najtańsze domy od komornika w Kujawsko-Pomorskiem w kwietniu

Jeziorki to wieś w gminie Strzelno. To właśnie tutaj stoi dom, który komornik licytować będzie w kwietniu od poziomu 39 tys. zł. Skąd taka niska cena? Po pierwsze, licytacja zacznie się - standardowo - od ¾ wartości całej nieruchomości. Po drugie, dom jest nieduży i do remontu. Cena mimo to budzi zainteresowanie.

82 tys. zł - to z kolei cena wywołania w przypadku licytowanego domu stojącego w Łapinożu, w gminie Osiek w powiecie brodnickim. Na sprzedaż wystawiony jest z przyległościami, między innymi wraz z garażem.

108 tys. zł - od tego poziomu licytowany będzie dom wraz z gruntem we wsi Józefowo, w gminie Izbica Kujawska. Zdjęcia załączone przez komornika do obwieszczenia o licytacji pokazują, że to ładnie położona nieruchomość. Wymaga jednak inwestycji.

Na uwagę zasługuje też dom w Złotorii pod Toruniem. On sprzedawany będzie w dwóch licytacjach. W jednej licytowane będzie prawo do 3/3 nieruchomości (cena: 104 tys. zł), a w drugiej - prawo do pozostałej ¼ części (cena: 34 tys. zł).