Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika w lipcu: licytacje komornicze już od 56 tys. zł!

Najtańsze domy licytowane w lipcu w Kujawsko-Pomorskiem

56 tys. zł - od tego poziomu zacznie się licytacja domu w Wiktorowie (gmina Lubień Kujawski). Za tę cenę do kupienia jest zresztą nie tylko budynek mieszkalny, ale także kawałek gruntu oraz zabudowania gospodarcze.

65 tys. zł - od tego poziomu natomiast zacznie się licytacja domu w Aleksandrowie Kujawskim, znajdującego się przy ul. Sieniewicza. Nie jest to może imponujący budynek, ale cena budzi zainteresowanie.

123 tys. zł - to z kolei cena wywołania przy licytacji ładnego domu w Łojewie (gmina Inowrocław). Tylko nieco wyższa, bo 129 tys. zł - to cena wyjściowa domu w Kolonii Łowiczek (gmina Bądkowo, powiat aleksandrowski). Jak wygląda ten dom i pozostałe? Można obejrzeć na zdjęcia, które komornicy dołączyli do obwieszczeń o licytacji.