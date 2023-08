Kujawsko-Pomorskie. Tanie domy od komornika w sierpniu: już od 12 tys. zł!

12 tys. 375 zł - od tego poziomu licytowany jest przez komornika dom w gminie Obrowo. Prawdziwą okazją jest dom letniskowy w Borach Tucholskich, wystawiony na sprzedaż za 92 tys. zł. Od 75 tys. zł natomiast licytowany jest dom w budowie w Małej Nieszawce. Jakie jeszcze domy licytują komornicy w sierpniu w Kujawsko-Pomorskiem? Oto szczegóły i zdjęcia.

Archeologiczne skarby w rękach konserwatorów UMK

Najtańsze domy licytowane przez komorników w sierpniu w Kujawsko-Pomorskiem

Zębowo 80 - pod takim adresem, w gminie Obrowo pod Toruniem, stoi murowany dom wystawiony na licytację komorniczą. Cena musi budzić zainteresowanie, bo licytacja zaczyna się od poziomu zaledwie 12 tysięcy 375 zł. Dom jest murowany, dwukondygnacyjny. Nieruchomość ma 108 metrów kwadratowych powierzchni. Zainteresowani muszą się pospieszyć, bo licytacja w drodze elektronicznej potrwa jeszcze tylko kilka dni. Własność obciążona jest dożywotnią służebnością. Prawne aspekty tłumacza tutaj zatem cenę (warto przenalizować dokładnie obwieszczenie komornika). Prawdziwą okazją jest natomiast możliwość kupna na licytacji naprawdę ładnego domu letniskowego w Borach Tucholskich. Dom ten licytowany jest od poziomu 92 tysięcy 656 zł. Położony jest w miejscowości Błądzim, w gminie Lniano. Okolice tutaj są atrakcyjne. Sama nieruchomość natomiast, w drewnie, również do takich należy - tak wynika choćby z opisu i zdjęć dołączonych przez komornika do obwieszczenia o sprzedaży.

75 tysięcy zł - to natomiast cena, od której w Małej Nieszawce pod Toruniem zaczyna się licytacja działki budowalnej z domem w budowie. Grunt jest dobrze położony, a cena zdecydowanie interesująca. Budowa - średnio zaawansowana.

Wyższe ceny, ale i zdecydowanie większe nieruchomości - to też okazje w sierpniu w Kujawsko-Pomorskiem

Wśród wystawionych na licytacje domów w sierpniu w Kujawsko-Pomorskiem nie brakuje też takich, które są zdecydowanie obszerniejsze i kosztowniejsze niż wymienione powyżej. Ceny jednak, od których będą licytowane, muszą budzić zainteresowanie. Przykłady? 571 tysięcy zł - od tego poziomu wystartuje licytacja obszernego domu przy ul. Szymborskiej w Bydgoszczy.

692 tys. zł - to natomiast cena wyjściowa naprawdę pięknego domostwa w Świeciu, położonego przy ul. Małcużyńskiego. 417 tys. zł - od tego z kolei poziomu zacznie się licytacja już nie domu, ale nieruchomości o charakterze przemysłowym w Cierpicach niedaleko Torunia (razem z gruntem).

1,7 mln zł - to natomiast cena wywołania całego pensjonatu wypoczynkowego, który mieści się w Pieczyskach - w gminie Koronowo. Obiekt stoi przy ulicy Wypoczynkowej 2. Szczegóły tych licytacji - przy kolejnych zdjęciach. Dodajmy, że zarówno wszystkie informacje, jak i fotografie pochodzą z publicznych obwieszczeń kancelarii komorniczych z województwa kujawsko-pomorskiego.

1. Dom w gminie Obrowo - od 12 tys. 375 zł

Komornik Marek Gajda podaje do publicznej wiadomości, że od godziny 10:00 w dniu 28.07.2023 do 4 sierpnia na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ trwa pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: Zębowo 80, 87-126 Obrowo. Opis nieruchomości: Na działce usytuowany jest m.in. budynek mieszkalny - nr ew. 415 - obiekt dwukondygnacyjny murowany z 1959 r. o powierzchni zabudowy Pz 108 m2(wg. kartoteki budynku oraz portalu https://torunski.webewid.pl/), z dachem dwuspadowym, krytym blachą; powierzchnia użytkowa Pu 138,8 m2. Budynek został nadbudowany oraz rozbudowany ok. 12 – 13 lat temu bez wymaganej przepisami dokumentacji budowlanej. Licytowany jest też budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy Pz 148 m2z 1956 r. (...)

"Brak informacji o dzierżawie nieruchomości. Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 252 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) Wartość ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 235 500,00 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) Wartość nieruchomości z uwzględnieniem obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym wynosi: 16 500,00 zł (szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100) W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: Dożywotnia służebność mieszkania i prawo użytkowania części nieruchomości, w/g treści na podstawie paragrafu 5 umowy przekazania gospodarstwa rolnego z dnia 23 sierpnia 1990r. Rep.A. Nr 10244/90. Wymienionego wpisu nie przeniesiono przy odłączeniu działki nr 256/2 do KW Nr 66087 Ograniczone prawo rzeczowe: dożywotnia służebność mieszkania polegająca na prawie korzystania przez uprawnionych z dwóch pokoi, z używalnością kuchni, łazienki, przedpokoju, piwnicy i strychu w budynku mieszkalnym, oświetlonych i ogrzewanych kosztem obdarowanego, a także na swobodnym poruszaniu się po całej nieruchomości i korzystaniu z budynków gospodarczych oraz uprawianiu przydomowego ogródka" - podaje komornik.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 04.08.2023 o godzinie: 14:00. Suma oszacowania wynosi 16 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 650,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 86102050110000910201797372 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

2. Pensjonat w Pieczyskach - cały obiekt od 1,7mln zl

Komornik Kamila Glazik podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 01.08.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja użytkowania wieczystego położonego pod adresem: ul. Wypoczynkowa 2, Pieczyska, 86-010 Koronowo Opis nieruchomości:

Opis nieruchomości: pensjonat wypoczynkowy w letniskowej miejscowości nad Zalewem Koronowskim działka o powierzchni 7 665,00 m2, pow. zabudowy użytkowej 3 227,50 m2, zdjęcia na www.kamilaglazik.pl operat dostępny w formacie pdf

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 08.08.2023 o godzinie: 10:00. Suma oszacowania wynosi 2 653 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 768 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 265 300,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 38102014620000780203204930 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

3. Dom w Bydgoszczy - od 571 tys. zł

Komornik Krzysztof Ścibich podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 08.08.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja nieruchomości położonej pod adresem: ul. Szymborska 3, 85-143 Bydgoszcz.

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana jest połową budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wejście do budynku jest wspólne dla przedmiotowej połowy oraz drugiej posadowionej na sąsiedniej działce. Brak podziału fizycznego dla pierwszej kondygnacji nadziemnej. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego (wg pomiarów własnych biegłego): 280,83 m2. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 15.08.2023 o godzinie: 10:00. Suma oszacowania wynosi 857 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 571 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 85 710,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96203000451110000004266280 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

4. Połowa domu w Inowrocławiu: od 163 tys. zł

Komornik Magdalena Dudzic, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-08-2023 o godzinie 11:00 rozpocznie się pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej 1/2 udziału w nieruchomości: dom jednorodzinny, w zabudowie szeregowej, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 104,44m2 (5 pokoi, kuchnia), działka o powierzchni 180m2, położonej pod adresem: 88-100 Inowrocław, ul. Cypriana Kamila Norwida 40.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej na portalu https://e-licytacje.komornik.pl

rozpocznie się 23-08-2023 o godz.11:00i zakończy się 30-08-2023 o godz.12:00. Suma oszacowania wynosi 217 500zł, cena wywołania tj. trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 163 125 zł. Rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 21 750zł należy złożyć na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Inowrocławiu 25 10201505 0000 0702 0070 1243

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. W dniu 17-08-2023 można oglądać nieruchomość od godz. 10:00 do godz.10:30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

5. Atrakcyjny dom w Świeciu - od 692 tys. zł

Komornik Łukasz Amrozy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-08-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu n/Wisłą się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest Miłosława Zalewska-Juszczak. Położona jest ona pod adresem: pul. Małcużyńskiego 11, 86-100 Świecie.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowa zabudowana o powierzchni 0,1027 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 354,92 m2. Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym. Sieci uzbrojenia terenu przebiegające w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości: wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna, kanalizacji deszczowej. Przyłącza doprowadzone do nieruchomości: wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe. Działka ogrodzona, teren częściowo utwardzony. Budynek mieszkalny jednorodzinny, trzykondygnacyjny, wolnostojący, wybudowany pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku. Kondygnację pierwszą stanowi część gospodarcza (piwnica) obecnie zaadaptowana na cele mieszkaniowe. Pomieszczenia te w większości nie są dostatecznie doświetlone ze względu na zbyt małą powierzchnię okien w stosunku do powierzchni podłogi. Wysokość pierwszej kondygnacji wynosi 2,24 m. (...) Budynek o korzystnej funkcjonalności i rozkładzie pomieszczeń. Standard wykończenia budynku średni. Na parterze znajduje się 7 pomieszczeń, na I piętrze 9 pomieszczeń, na II piętrze 7 pomieszczeń. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego: 225,17 m2.Powierzchnia piwnicy: 129,75 m2.

Suma oszacowania wynosi 922 983,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 692 237,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92 298,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 56 1020 1462 0000 7402 0320 5093.

6. Dom letniskowy w Borach Tucholskich - od 92 tys. zł

Komornik Łukasz Amrozy podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-08-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest Hanna Leocha. Dom położony jest pod adresem: działka ewidencyjna 305/48, Błądzim, 86-141 Lniano.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 305/48 o powierzchni 0,0525 ha, na której wybudowano, zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Lniano Nr 26/2009 z dnia 24.06.2009 r. drewniany budynek letniskowy, który w kartotece budynków prowadzonej przez Starostę Świeckiego jest oznaczony numerem 664. W kartotece budynków został on sklasyfikowany jako parterowy, niepodpiwniczony, budynek mieszkalny jednorodzinny, dom letniskowy, o powierzchni zabudowy 54 m2. Budynek jest posadowiony na bloczkach betonowych. Na działce posadowiona jest również niewielka, drewniana szopa na narzędzia ogrodowe, nie związana na trwale z gruntem. (...) Cały budynek z tarasem jest wyniesiony nad powierzchnię gruntu i posadowiony na bloczkach betonowych. Przestrzeń wokół budynku pomiędzy gruntem i budynkiem, obudowano deskami. W budynku letniskowym o łącznej powierzchni użytkowej 41,31 m2, znajdują się następujące pomieszczenia: 3 pokoje, salon z aneksem kuchennym i łazienka. Budynek letniskowy jest wyposażony w następujące instalacje: - energii elektrycznej, - wodociągową – woda z ujęcia gminnego, - kanalizacyjną – z odprowadzeniem ścieków do kolektora gminnego, - ogrzewania: brak, - ciepłej wody użytkowej z bojlera elektrycznego, - TV-sat. Budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym i użytkowym. Szopa drewniana (4,10 m2p.u.), pokryta deskami i blachą falistą.

Suma oszacowania wynosi 123 542,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 656,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 354,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 56 1020 1462 0000 7402 0320 5093.

7. Dom w Brzozie - od 645 tys. zł

Komornik Adam Szymański podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09.00 w dniu 27.07.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: ul. Ogrodowa 30, Brzoza, 86-061 Nowa Wieś Wielka.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa obejmuje działkę nr 73/5 o powierzchni 0,0970 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, piętrowym o powierzchni użytkowej 222,37 m2 oraz budynkiem przemysłowym o powierzchni użytkowej 217,92 m2. Kształt działki jest regularny, korzystny wzg. zagospodarowania terenu. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ul. Ogrodowej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą utwardzoną kostką betonową. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje MPZP w związku z czym, przeznaczenie ustalono na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 03.08.2023 o godzinie: 09.00. Suma oszacowania wynosi 860 088,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 645 066,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 86 008,80 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 29105011391000009226002484 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

8. Nieruchomość w Cierpicach - od 417 tys. zł

Komornik Sądowy Marek Imiela podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 27.07.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpoczyna się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: ul. Szkolna 22, 87-165 Cierpice. Licytacja trwa do 3 sierpnia.

Opis nieruchomości: UWAGA - nieruchomość posiada wady prawne opisane w protokole opisu i oszacowania oraz załączonym do niego operacie szacunkowym. Należy zapoznać się ze wskazanymi dokumentami przed przystąpieniem do licytacji. Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w m. Cierpice, ul. Szkolna 22, gmina Wielka Nieszawka, powiat toruński, woj. kujawsko - pomorskie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 126/6 o powierzchni 3900 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Sąd Rejonowy w Toruniu VI wydział ksiąg wieczystych KW nr TO1T/00037396/0. Generalnie jest to rozległa nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkami przemysłowymi. Szczegóły zainteresowani znajda na portalu Licytcje Komornicze. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 03.08.2023 o godzinie: 12:00. Suma oszacowania wynosi 557 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 417 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 700,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 45 1020 1462 0000 7102 0319 6805 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

9. Działka budowlana w Małej Nieszawce z domem w budowie - od 75 tys. zł

Komornik Marek Imiela podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 02.08.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: ul. Wałowa 3, 87-103 Mała Nieszawka. Opis nieruchomości: UWAGA - przed przestąpieniem do licytacji należy zapoznać się z protokołem opisu i oszacowania oraz operatem szacunkowym. Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 64/40 o powierzchni 0,0941 ha, położona w m. Mała Nieszawka, w gminie Wielka Nieszawka, w powiecie toruńskim, w województwie kujawsko - pomorskim. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr TO1T/00105573/3.

(...) Obszar działki z lekkimi deniwelacjami. Działka z dwóch stron ogrodzona siatką budowlaną, w pozostałej części ogrodzeniem należącym do nieruchomości sąsiednich. Teren działki zaniedbany, zachwaszczony. Na działce zlokalizowane jest oczko wodne do likwidacji (zgodnie z opinią techniczną z 15 marca 2019 r.). Przez działkę przebiegają liniowe urządzenia przesyłowe sieci: gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Pomiędzy działką a drogą gminną biegnie rów melioracyjny, przez który prowadzić będzie wjazd/zjazd na i z nieruchomości. Na dzień oględzin wjazd/zjazd nie jest urządzony. Działka zabudowana jest wolnostojącym budynkiem jednorodzinnym o powierzchni zabudowy Pz 111,3 m2, powierzchni całkowitej Pc 103,05 m2, kubaturze k =385,2 m3; wg projektu budowalnego o powierzchni użytkowej Pu= 82,05 m2 plus obudowany taras o powierzchni 4,73 m2, tj. o łącznej Pu = 86,78 m2. Obiekt znajduje się w trakcie procesu inwestycyjnego. Suma oszacowania wynosi 101 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 100,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 45 1020 1462 0000 7102 0319 6805 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.