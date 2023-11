Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP - już od 58 tysięcy złotych! Oferty w listopadzie (zdjęcia)

Oto najtańsze mieszkania od PKP Nieruchomości w Kujawsko-Pomorskiem w listopadzie 2023 roku

57 tys. zł - z taką ceną na sprzedaż wystawione jest 2-pokojowe mieszkanie w Janowcu Wielkopolskim (powiat żniński). 58 tys. zł - to natomiast cena wywoławcza mieszkania 3-pokojowego w Kcyni (powiat nakielski). 60 tys. zl - to cena "M" w Inowrocławiu przy ul. Magazynowej, która ma dwa pokoje.

Kolejowe mieszkania spółka PKP Nieruchomości sprzedaje najczęściej w ramach przetargu pisemnego nieograniczonego. To oznacza, że oczekuje zgłoszeń od zainteresowanych na wystawione oferty. Szczegóły i warunki przetargów znajdują się w zakładce "Przetargi - nieruchomości" na stronie www.pkp.pl. Przy każdej ofercie zainteresowani znajdą też kontakt telefoniczny do pracownika zajmującego się konkretnymi lokalami. (My podajemy te szczegóły przy poszczególnych zdjęciach).

Kilkaset mieszkań do kupienia od PKP Nieruchomości w kraju. Jakie są ich zalety i wady?

Lokalizacja - to pierwsza wada. Wśród oferowanych do sprzedaży obecnie mieszkań próżno szukać tych w większych miastach Kujawsko-Pomorskiego. Nie znajdziemy tu obecnie ani lokali w Bydgoszczy czy Toruniu. Lokalizacje są następujące: Chełmża, Grudziądz, Lipno, Inowrocław, Janowiec Wielkopolski, Kotomierz i Kcynia.

Drugi minus to standard nieruchomości. I to zarówno wystawionych na sprzedaż mieszkań, jak i często budynków, w których się one mieszczą. Czasem błagają o remont, co zresztą widać już na pierwszy rzut oka, przeglądając załączone do ofert sprzedaży zdjęcia. Sprawa kolejna to położenie samego budynku - niejednokrotnie w pobliżu dworca czy torów kolejowych. Nie każdemu, takie sąsiedztwo jest w smak.

Zainteresowanie kupnem mieszkań od PKP mimo wszystko nadal jest bardzo duże. Ceny są po prostu wyjątkowo niskie.

