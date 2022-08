Kujawsko-Pomorskie. Te domy, auta oraz zegarki skarbówka licytuje w sierpniu i wrześniu 2022 r.!

1.Ładny dom z gruntami w gminie Łubianka: od 486 tys. zł

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu podaje do publicznej wiadomości, że 11 sierpnia 2022 roku o godz. 1000 w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu przy ulicy Mazowieckiej 63, w pomieszczeniu nr 038, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Państwa Iwony i Grzegorza Chrząstek stanowiącej prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Pigża, gmina Łubianka.

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 153,45 m², posiada dostęp do drogi publicznej (kategorii drogi powiatowej) o nawierzchni bitumicznej, ma kształt nieregularny, w większości zbliżony do prostokąta. Suma oszacowania wynosi 648.246,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 75% sumy oszacowania i wynosi 486.184,50 zł Przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 64.824,60 zł