Kujawsko-Pomorskie. Te domy, auta oraz zegarki skarbówka licytuje w sierpniu i wrześniu 2022 r.!

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, że: 07 września 2022r. o godzinie: 10:00 w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 20B odbędzie się pierwsza licytacja publiczna nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Ku Wiatrakom 19 w Bydgoszczy. Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani. Zobowiązany: Kazimierz Stachowiak.To mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,30 m² znajduje się na IV piętrze pięciokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego wybudowanego w 1991r. Składa się z przedpokoju o powierzchni 3,15 m², aneksu kuchennego o powierzchni 2,60 m², pokoju dziennego o powierzchni 19,90 m², pokoju o powierzchni 9,10 m² oraz z łazienki o powierzchni 2,55 m². Teren wokół budynku płaski, zagospodarowany w sposób charakterystyczny dla budownictwa wielorodzinnego – parkingi, trawniki, plac zabaw. Wjazd na teren kontrolowany poprzez automatyczny szlaban. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 271.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), zaś cena wywoławcza jest równa 3/4 sumy oszacowania wartości nieruchomości i wynosi 203.250,00 zł. (słownie: dwieście trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych). Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości tj. 27.100,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto złotych). Wadium składa się w gotówce – w dniu licytacji do godz. 9.00 do rąk pracownika organu egzekucyjnego lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny. Wadium można także wpłacić na konto: NBP O/O Bydgoszcz 16 1010 1078 0050 6313 9120 0000.

