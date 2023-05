Kujawsko-Pomorskie. Wypadek pod Chełmżą. Lądował śmigłowiec LPR

Ze wstępnych ustaleń policji wiadomo, że do wypadku na DK91 doszło w wyniku zderzenia kierującego motocyklem honda z kierującym samochodu osobowego marki ford. W wyniku odniesionych obrażeń motocyklista został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Bydgoszczy.

W sobotę, 20 maja, w godzinach wieczornych doszło do pożaru pieca do pirolizy na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Inżynierów Elany w Toruniu. Pożar nastąpił w wyniku awarii pieca - zapaliły się gorący gaz i sadza. Na miejsce skierowano siedem zastępów strażackich, w tym kontener proszkowy. Akcja gaśnicza trwała od ok. godz. 19.30 do godz. 3 nad ranem.