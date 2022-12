Kujawsko-Pomorskie. Życie pod zastaw. Czy to już żniwa w lombardach? Coraz częściej brakuje pieniędzy na życie...

Toruń, Bydgoszcz, Chełmża i kilka innych miejscowości to teren działania w Kujawsko-Pomorskiem jednej z najpopularniejszych sieci lombardów. Placówki działają praktycznie non stop, bo obsługują też klientów online. W przeciwieństwie to tradycyjnych lombardów tutaj nie zawiera się umowy pożyczki pod zastaw, tylko prowadzi skup dóbr z możliwością odstąpienia od umowy.

Przychodzi Polak do lombardu. Kim jest?

W obliczu drożyzny blisko co drugi Polak musiał sięgnąć po swoje oszczędności, by sfinansować podstawowe potrzeby - wynika z badań BIG Info Monitora. Co czwarty rodak (26 proc.) nie ma żadnych odłożonych pieniędzy. Co trzeci (33 proc.) nie oszczędza. Gdy życie do tego zmusza, po szybkie pieniądze "od ręki" wielu przychodzi do lombardu właśnie.