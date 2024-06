Kurtyny wodne przyniosą ulgę w upale. Już są w trzech punktach Torunia

Nad Polskę nadciągnęła fala upałów, która dotarła także do Torunia. We wtorek i środę termometry oscylowały w okolicach 30 stopni Celsjusza. W czwartek pokazywały nawet 32 stopnie w cieniu. Przy takiej temperaturze powietrza miasto bardzo się nagrzewa. Wyasfaltowane ulice mogą mieć nawet 50 stopni Celsjusza, beton i bruk sporo ponad 40. Ciężko funkcjonować w takich warunkach bez skorzystania z chwilowej chociaż ochłody.

Przed nami skwar i burze

Tegoroczne lato to kolejny już sezon, kiedy miasto uruchamia kurtyny wodne. Zlokalizowano je w trzech miejscach: przy węźle przesiadkowym przy al. Solidarności oraz na Rynkach Staromiejskim i Nowomiejskim. Dają wielką radość przede wszystkim dzieciom, ale dorośli też ich nie unikają.

A co w prognozie pogody na najbliższe dni? Ochłodzenie widać dopiero na początku przyszłego tygodnia. W piątek, 28 czerwca w Toruniu i okolicach słupki rtęci poszybują do 32 kreski, w sobotę temperatura spadnie do 27-29 stopni Celsjusza, żeby w niedzielę urosnąć do 33 stopni! Co gorsza, przed nami tropikalne noce, kiedy temperatura oscylować będzie wokół 20 stopni Celsjusza.

Jak podaje Rafał Maszewski, autor portalu pogodawtoruniu.pl, w piątek i niedzielę nad Toruniem i powiatem toruńskim mogą pojawić się burze z silnym wiatrem i dużymi opadami deszczu. Po tych niedzielnych temperatura powinna spaść. Na poniedziałek, 1 lipca prognozowane są przyjemne 22 stopnie Celsjusza.