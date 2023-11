Kwesta na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. Kto i na co zbierał tym razem?

Kwesta na cmentarzu w Toruniu: z udziałem marszałka, prezydenta i innych

- W tym roku celem kwesty jest renowacja kwatery Glińskich, położonej w części cmentarza św. Jerzego należącej do parafii świętych Janów - wyjaśnia Małgorzata Litwin z Urzędu Miasta Torunia. - To duże, ciekawe artystycznie założenie nagrobne, upamiętniające rodzinę toruńskich przedsiębiorców, rzemieślników i zaangażowanych patriotów. Nestor rodu Teodor Gliński (1870-1928) był twórcą i właścicielem firmy rodzinnej zajmującej się blacharstwem, a także wpływowym członkiem cechu rzemieślniczego naszego miasta. Pochodził z Warmii, gdzie działał na rzecz Polski w czasie plebiscytu po I wojnie światowej. W Toruniu znalazł drugi dom. Tu jego syn, także Teodor, współorganizował miejskie obchody 700-lecia istnienia Torunia, nazywanego z tej okazji Grodem Kopernika. W 1935 roku jako radca Izby Rzemieślniczej organizował wojewódzkie obchody Święta Rzemiosła Pomorskiego. To właśnie rodzina Glińskich prowadziła prace blacharskie na budynku Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, czyli dzisiejszym Collegium Maximum UMK.