Kwiatowa arystokracja w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu! Tego chcieli mieszkańcy

Rododendrony to kwiatowa arystokracja. Kolejnych 45 pięknych krzewów różanecznika pojawi się w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu do końca sierpnia. Tego chcieli torunianie - to realizacja projektu z budżetu obywatelskiego. Miasto już ogłosiło przetarg.

Nazwa tych pięknych krzewów nie jest przypadkowa. Rododendrony (z greki "rhodos" - róża) nazywane też różanecznikami są piękne jak róże, tak też pachną. Podobnie jak róże należą też do kwiatowej arystokracji. Mieszkańcy Torunia będą cieszyć się jej obecnością w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu już najbliższego lata. To powrót do historycznego wyglądu tego miejsca: przed dekadami tonęło w kwiatach.

45 krzewów na skarpie, w okolicach wejściach do parku od ulicy Rybaki