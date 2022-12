Lada moment rozpocznie się remont dworca Toruń Miasto. Jak długo będzie trwał?

- Przebudowa dworca Toruń Miasto to oprócz odmienionego wyglądu inwestycja w jego dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Wyeliminowane zostaną wszelkie bariery architektoniczne i wprowadzony szereg usprawnień. Wśród nich m.in. dotykowe tablice z planem dworca, oznaczenia w alfabecie Braille’a czy ścieżki prowadzących dla osób niewidomych i niedowidzących - dodaje Bartłomiej Sarna. - Dzięki inwestycji dworzec stanie się przyjazny środowisku. Energooszczędne oświetlenie, kurtyny powietrzne, wentylacja z odzyskiem ciepła – to tylko niektóre z rozwiązań, na których wdrożenie się zdecydowano. Przy dworcu powstanie zbiornik służący zbieraniu deszczówki, z którego woda będzie, po oczyszczeniu, używana do spłukiwania dworcowych toalet. Budynek dzięki nowej, stylizowanej stolarce, będzie również bardziej energooszczędny. Nad tym ostatnim aspektem będzie czuwał również system odpowiedzialny za pracę urządzeń i instalacji w budynku oraz za optymalizację zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody.