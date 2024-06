Lecznicza pokrzywa - właściwości i działanie. Jakie jest zastosowanie lecznicze pokrzywy? Przeciwwskazania stosowania - co warto wiedzieć?

Kiedy kwitnie pokrzywa?

Pokrzywa kwitnie od czerwca do października. Jest to więc najlepszy czas na to, aby zebrać liście pokrzywy. Można je m.in. ususzyć, przygotowując w ten sposób na zimę. Pokrzywa jest rośliną leczniczą wieloletnią. Choć jest często traktowana jako chwast, gdy pojawia się pomiędzy innymi uprawami, nie sposób nie odmówić leczniczych właściwości pokrzywy zwyczajnej.