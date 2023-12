Lekarze pierwszego kontaktu mają teraz większe prawa. Zobacz jakie otrzymali uprawnienia

Nowe uprawnienia lekarzy POZ

- Pacjenci uzyskają dostęp do większej ilości świadczeń już na etapie świadczeń udzielanych przez lekarza POZ, bez konieczności oczekiwania na ich realizację u lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). W przypadku zdiagnozowania rozpoznania chorobowego lekarz POZ skieruje świadczeniobiorcę do właściwego lekarza specjalisty. Powyższe rozwiązanie pozwoli na szybsze ustalenie właściwej terapii. Dodatkowym efektem zmian zawartych w projekcie rozporządzenia w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NiŚOZ) będzie odciążenie szpitalnych oddziałów ratunkowych i izby przyjęć - argumentuje w uzasadnieniu do przepisów Ministerstwo Zdrowia czytamy na rynekzdrowia.pl.

Skierowanie na badania

Zmiany w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Zmiany w opiece koordynowanej w POZ

Zmienia się również podejście do pacjentów z niektórymi chorobami. Pacjenci ze stanem przedcukrzycowym włączeni zostają do opieki koordynowanej w poradniach POZ. Dotychczas byli to wyłącznie chorzy z cukrzycą. Do opieki koordynowanej włączono także pacjentów, u których zdiagnozowano nadczynność tarczycy. Dotychczas dotyczyło to pacjentów z niedoczynnością tarczycy.