Licealistki z X LO w Toruniu zbierają na wyjazd do USA na finał olimpiady "Odyseja Umysłu"

Zbiórka pieniędzy na finał w USA!

Drużyna uczennic z X LO w Toruniu w składzie: Wiktoria Stefańska, Agata Korzeniowska, Karolina Józefowicz, Maja Karasiewicz, Julia Surma, Julia Cyrankowska, Izabela Piotrowska, Klaudia Niedziałkowska osiągnęły wielki sukces w ogólnopolskim konkursie Odyseja Umysłu, który odbył się 2-3 kwietnia w Gdyni. Sukces ten jest przepustką na Finały Światowe w Stanach Zjednoczonych na University of Iowa. Ze względu na ogromne koszty wyjazdu reprezentowanie Polski i regionu na arenie międzynarodowej staje pod znakiem zapytania. Dlatego też została utworzona specjalna zbiórka na ten cel. Na piątek (15 kwietnia) udało się zebrać 5837 zł z 14 tys. zł. Do jej końca zostało jeszcze 13 dni.

Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/nephmf?utm_source=pobierz_QR&utm_medium=QR_widok&utm_campaign=nephmf

Czym jest Odyseja Umysłu?

Jest to program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu. Co roku bierze w nim udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata.

Odyseusze uczą się marzyć - odważnie i w oparciu o cele, myśleć - samodzielnie i nieszablonowo, oraz tworzyć - rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem. Zachęca się ich, by działali w duchu innowacji - łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z otwartością na pomysły i opinie innych. Odyseusze pracują w drużynach, które reprezentują szkoły lub inne placówki edukacyjne i liczą od 5 do 7 osób. Opiekę nad każdym zespołem sprawuje trener, który integruje grupę oraz organizuje i moderuje jej pracę. Jesienią każdego roku publikowanych jest pięć Problemów Długoterminowych. Drużyna wybiera jeden z nich, po czym przez kilka miesięcy samodzielnie przygotowuje jego rozwiązanie. Następnie członkowie grupy wspólnie decydują, jak ich najlepsze pomysły połączyć w 8-minutową prezentację. Podczas konkursu zespół musi także zmierzyć się z Problemem Spontanicznym - niepowtarzalnym zadaniem-niespodzianką, którego treści zespół nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzy w zaledwie kilka minut.