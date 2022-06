Lider z Leszna bez litości dla wicelidera z Torunia

To było spotkanie lidera z wiceliderem rozgrywek. Unia nie przegrała żadnego z sześciu meczów, torunianie mieli bilans 4-2. Spotkanie po opadach deszczu odbywało się w trudnych warunkach. Lepiej na ciężkim torze spisywali się gospodarze, którzy kilka razy wyprzedzali na dystansie gości. Dlatego zawody były dość ciekawe i mogły się podobać kibicom.

Niestety, emocji nie było jeśli chodzi o końcowy wynik. Po trzech wyścigach było już 13:5 dla miejscowych. Wówczas nastąpił chwilowy zryw torunian, bo Pedersen i Zieliński, pokonali podwójnie Knudsena i Mencela (ten ostatni miał upadek. Dość szybko jednak wszystko wróciło do normy. W pięciu kolejnych biegach było 5:1, 3:3, 5:1, 4:2 i 5:1 co sprawiło, że przewaga lidera rozgrywek U-24 Ekstraligi wzrosła do 18 punktów (36:28). Skończyło się na wysokim wyniku 57:33.