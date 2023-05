Limity transakcji gotówkowych. Ile wyniosą? Polacy odczują to dotkliwie! Państwo ograniczy dokonywanie opłat gotówką!

Ile wynosi limit płatności gotówkowych dla firm?

Kwota ta ulegnie jednak zmianie od 1 stycznia 2023. Wówczas limit płatności gotówkowych dla firm wyniesie 8 tys. złotych, co oznacza, że zostanie on zredukowany niemalże o połowę w stosunku do stanu aktualnego. Dodatkowo, jeśli transakcja będzie w walucie innej niż polska, zastosowany zostanie średni kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.