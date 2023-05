Lody na starówce w Toruniu. Ile kosztują? Jak smakują? Sprawdzamy!

Lodowe paragony grozy w Toruniu? Nic z tych rzeczy! Do stoisk i okienek z lodami na starówce ustawiają się kolejki, więc ceny klientów nie mrożą. U Lenkiewicza gałka w tym roku kosztuje 8 zł, ale jest potężna. A jakie ceny mają inni sprzedawcy? Jakie smaki? Sprawdziliśmy wiele miejsc.

Zobacz wideo: Tyle trzeba zapłacić za ogródek letni na starówce

Inaczej w Toruniu lodowego rajdu zacząć nie wypada niż od cukierni u Lenkiewicza. Dla torunian to oczywiste. Bo choć nie brakuje takich, dla których najlepsze lody są u innego sprzedawcy, to jednak Lenkiewicz wiedzie prym. To długie lata tradycji i pozycja słodkiego potentata. Co roku też podgląda Lenkiewicza konkurencja i zerka, czym w sezonie zaskoczy i ile "zaśpiewa" za gałkę swoich lodów. Zacznijmy zatem od Lenkiewicza.

8 zł za gałkę u Lenkiewicza. Ale to jest prawdziwa gała!

Do stoiska z lodami u Lenkiewicza przy Rynku Staromiejskim kolejka stoi nawet w powszedni dzień (sprawdzaliśmy w poniedziałkowe popołudnie). Kto w kolejce? Od kilkulatków, przez nastolatki, po rodziców z niemowlętami w wózkach i seniorów. Słowem - te lody smakują niezależnie od wieku.

Zarówno w tym punkcie, jak i w drugim na starówce - przy ulicy Wielkie Garbary - cena gałki jest identyczna: 8 zł. Dużo? Ale ta gałka jest tradycyjnie wielka! A gama smaków do wyboru jest jedną z największych na starówce. Można wybierać między tradycyjna wanilią i czekoladą a mniej typowymi smakami, takimi jak: sernik, jogurt z żurawiną, banan z wiśnią, mango, ananas itp.

Obsługa? Niezwykle sprawna i uprzejma - byliśmy tego świadkiem przy dużym natężeniu klientów.

Po ile sprzedają gałkę lodów inni? 7 zł to najczęściej spotykana cena

Przy ulicy Szerokiej - ciekawa sytuacja. Dokładnie na przeciwko siebie stoiska z lodami mają lokale "U Kucharzy" i "Little Egoist". W obu cena gałki jest taka sama: 7 zł. Do obu stoisk też ustawiają się ogonki, chociaż to majowy dzień powszedni. Jeszcze niedawno, jak zdradzają nam młode sprzedawczynie, jeden z tych sprzedawców cenę miał ciut niższą. Gdy zobaczył, jaka jest u konkurencji z naprzeciwka - podniósł. Dodajmy, że oba te stoiska kuszą rozmaitymi smakami.

7 złotych kosztuje również gałka mrożonego przysmaku na stoisku "Prawdziwych lodów" przy ulicy Chełmińskiej. I tutaj wybór smaków jest szeroki. Obsługa młoda, sympatyczna, a klientów nie brakuje. Czy te lody są prawdziwsze od innych? Ocena należy do klienta. Znów 7 złotych -po tyle sprzedaje gałkę uśmiechnięty pan z "Zielonej Budki" przy ulicy św. Katarzyny. To nowy punkt na starówce, ale też ma już swoich sympatyków. Marka amatorom lodów jest znana, więc trudno się temu zainteresowaniu dziwić. 6,50 zł - taką cenę gałki ma natomiast lodziarnia "Kosmos" u zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Przedzamcze. W poniedziałkowe popołudnie był oblegany, m.in. przez dzieci ze szkolnej wycieczki. Można tutaj kupić lody na wynos, na gałki właśnie, ale i wybierać między najróżniejszymi innym zimnymi deserami. Oferta przyprawia o zawrót głowy, ale obsługa cierpliwie objaśnia szczegóły.

Świderki, lody włoskie i nowość, czyli "lody w kulkach". Największe porcje za 16 zł

Od 5 do 8 zł kosztują lody (rozmaite) w nowym punkcie "Przy zegarze". To okienko znajdziecie go przy ulicy Królowej Jadwigi, na przeciwko zegara właśnie. Szczególnie chętnie ciągną tutaj najmłodsi amatorzy lodów. To również punkt, który oferuje 10 procent zniżki dla studentów. Obsługują go młode, uwijające się błyskawicznie ze zleceniami panie.

Porcje dla dzieci oferuje też okienko z lodami włoskami przy ul. św. Katarzyny. Te najmniejsze lody kosztują tutaj 4 zł i nazywają się "dziecięce" właśnie. Potem w ofercie są lody małe za 6 zł, duże za 7 zł oraz XXL za 8 zł. Dorośli od razu kupić mogą tutaj sobie np. kawę na wynos. Obsługa? Profesjonalna i miła.

A świderki? Tego typu lody mają od zawsze swoich zdeklarowanych zwolenników. Dwa najbardziej znane na starówce w Toruniu punkty sprzedające takie zakręcone lody właśnie działają przy Rynku Staromiejskim i Pod Arkadami (ulica Różana). W pierwszym punkcie świderki małe kosztują 8,5 zł, a duże 9,5 zł. Jest też w ofercie wersja mini - za 6 zł. Poza tym okienko sprzedaje też lody włoskie i gofry. Pod Arkadami - ceny małego i dużego świderka są podobne. Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

Gdzie dobrze zjeść w Toruniu i okolicach?

Toruń Retro!

Sport w Toruniu

Nowością na starówce są natomiast "lody w kulkach". Nie chodzi tutaj o gałki, ale o lodowy przysmak zamknięty w zamrożonych kuleczkach o różnych smakach, sprzedawany na porcje. Stoisko z takimi przysmakami u zbiegu Rynku Staromiejskiego i ulicy Żeglarskiej wystawiła w tym roku restauracja "Street31". Jest całkiem możliwe, że będzie to hit tego lata. W poniedziałkowe popołudnie zainteresowanie tymi lodami było naprawdę wielkie! Ceny tych kulkowych pyszności? W zależności od porcji: 12 zł, 14 zł i 16 zł. Obsługa? Podobnie jak we wszystkich innych punktach, które odwiedziliśmy: młoda, sprawna, uprzejma i przesympatyczna.

Ten sezon to prawdziwy lodowy zawrót głowy w Toruniu

Ciąg dalszy naszej wędrówki na pewno nastąpi. Punktów sprzedających lody w Toruniu przybyło. Na starówce nie zdążyliśmy odwiedzić wszystkich już czynnych (na uwagę zasługuje nowe okienko w Ratusz Staromiejskim), a ptaszki ćwierkają, że zaraz otwierać będą się kolejne. A przecież to tylko starówka...

Do zobaczenia zatem na lodowym smaku! Oczywiście, czekamy na opinie Czytelników i wskazówki, które miejsca warto odwiedzić. Być może są i takie, które w Państwa opinii na wizytę nie zasługują. Na krytyczne uwagi także czekamy: droga mailową i w postaci komentarzy pod tekstem.

WARTO WIEDZIEĆ. Polak zjada średnio 5,5 kg lodów rocznie 5,5 kilograma – tyle lodów rocznie zjada przeciętny Polak. Dużo to czym mało? To zależy. W porównaniu do Włochów, z którymi zestawił Polaków (na zlecenie LOTTE Wedel) ośrodek badawczy Kantar, nie należymy do przesadnych łakomczuchów – obywatele Italii zjadają ich niemal trzy kilogramy więcej.

Z raportu "Lody oczami Polaków i Włochów" wynika, że mrożone słodkości najchętniej jemy w domach, sięgamy po nie przynajmniej raz w tygodniu, a wśród ulubionych smaków są klasyki: śmietanka, wanilia i czekolada, dopiero później bakalie i karmel.

Jeśli wybieramy lody jedzone poza domem, to rzadko w restauracji, a częściej podczas spaceru. Królują te gałkowe, w wafelku lub kubku, czasem z automatu. Ale Polacy równie często – szczególnie poza sezonem letnim – sięgają po dostępne przez cały rok w sklepach lody na patyku. Tak wynika ze wspomnianego raportu (Za: Medonet.pl).