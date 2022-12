Lokalna żywność z Kujaw i Pomorza na świąteczne stoły

Przygotowania świąteczne to przede wszystkim zakupy na wigilijną kolację i Boże Narodzenie. Najlepiej zrobić to tuż przed świętami, żeby produkty były jak najświeższe. W sklepie internetowym Lokalna Żywność można zamówić produkty z wyprzedzeniem, a później odebrać gotową paczkę z zamówieniem, którego dostawa odbywa się bezpośrednio po zebraniu lub wytworzeniu produktów. Okienko zakupowe otwieramy już 12 grudnia (poniedziałek), można zamawiać do 19 grudnia. Odbiór zamówień 22 grudnia w trzech lokalizacjach w Toruniu. W ofercie nowości, między innymi: naturalne miody, sery i sałatki, a także zestawy z powidłami idealne na prezent.