LOT ma otworzyć drogę Torunia do Europejskiej Stolicy Kultury

"Komisja miała pewne obawy co do wiarygodności finansowej planowanych uroczystości w odniesieniu do szeroko zakrojonych planów inwestycyjnych i raczej niskiego poziomu finansowania realizacji obchodów w roku 2015 i 2016. Komisja uznała, że wymiar europejski nie został odzwierciedlony dość mocno we wniosku. Odpowiedzi udzielone na niektóre pytania w trakcie debaty, nie przekonały w pełni jury" - czytamy na temat Torunia w oficjalnym raporcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który upubliczniono w 2010 roku. W kuluarach szeptano, że polscy eksperci od początku stawiali na duże ośrodki, a o wyborze zwycięzcy wcale nie zdecydowały europejskie idee, które miały przyświecać ESK 2016 - a polityczne względy.