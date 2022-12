Lotto w Toruniu. Oto szczęśliwe adresy! Tutaj padły najwyższe wygrane

Tutaj padały najwyższe w Toruniu wygrane w Lotto

22 lipca 2022 roku - to był szczęśliwy dzień dla gracza, który zagrał w Mini Lotto na tej stacji paliw właśnie. Wygrał 301 tys. 206 zł i jak dotychczas była to najwyższa wygrana w bieżącym roku w Toruniu. Szczęśliwymi liczbami okazały się: 11, 21, 22, 36, 37.

Stacja Amic Energy przy ul. Bema 124 to sieciówka. -Jesteśmy czynni całodobowo, ale w lokalu obsługujemy klientów do godziny 22.00. Potem działa sprzedaż przez okienko. Do tej godziny zatem można kupić u nas losy. I wcale nierzadko bywa, że ktoś jeszcze późnym wieczorem odczuwa potrzebę zagrania - mówi z uśmiechem pani Aleksandra, kierowniczka stacji.