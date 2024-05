L.U.C & Rebel Babel Film Orchestra w Toruniu. Niesamowity koncert dziś w CKK Jordanki

Muzyka z "Chłopów" w Toruniu

Najnowszy film twórców "Twojego Vincenta" obejrzało w Polsce grubo ponad 2 mln widzów i jest to najlepszy polski film w box office od 4 lat. Każdy kto go widział wie, jak ogromną rolę odgrywa w nim muzyka. W tworzeniu ścieżki dźwiękowej do tego filmu, poza Rebel Babel Orchestra, udział wzięli m.in. Maria Pomianowska, Laboratorium Pieśni, Sutari, Dagadana, Tęgie Chłopy, Chór Vyrij, a wspierali ich: Kayah, Julia Wieniawa, Ralph Kaminski, Lor, Apolonia Nowak, Małgorzata Kożuchowska, Kwiat Jabłoni i Bela Komoszyńska. W poniedziałek (20.05) muzykę z filmu "Chłopi" usłyszymy na żywo w Toruniu.

L.U.C. tworzył muzykę do „Chłopów” inspirując się ludowym pejzażem dźwiękowym Europy Środkowo-Wschodniej. Powstały kompozycje, w których współczesne odczytanie form i aranżacji spotyka się z autentycznym brzmieniem ludowych instrumentów i chłopskich kapel. Dzięki temu na przykład tuba może się sprawdzić się w roli basowego syntezatora, a to tylko jedna z niespodzianek. Koncert muzyki do filmu „Chłopi” to transgatunkowy spektakl, prezentujący szerokie spektrum muzyki korzeni Europy wschodniej obejmujący utwory skomponowane specjalnie do malowanej ekranizacji dzieła Władysława Reymonta.

Początek koncertu w CKK Jordanki w pn. (20.05) o godz. 20.30.