Luksusowe mieszkanie Zbigniewa Bońka. Te wnętrza robą wrażenie! Legenda futbolu mieszka w Rzymie. Mamy prywatne zdjęcia! 5.08

Zbigniew Boniek nie jest już prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale oczywiście pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci naszego futbolu. Na co dzień 66-latek mieszka w Rzymie, gdzie cieszy się udanym życiem osobistym. Boniek nie zdecydował się kupić własnego domu, ale ma wspaniałe mieszkanie. W jednym z wywiadów przyznał, że ma ono 200 metrów kwadratowych. Publikując zdjęcia pięknych wnętrz Boniek często "zaprasza" kibiców do środka.Obejrzyj prywatne zdjęcia z mieszkania legendy polskiej piłki! Aby je przeglądać korzystaj z ekranu dotykowego smartfona, lub strzałek na klawiaturze komputera ->>>>Czytaj również:Piotr Żyła i jego nowy dom. Tak skoczek mieszka z ukochaną Marceliną Ziętek! [prywatne zdjęcia]Iga Świątek prywatnie. Tak mieszka i spędza czas na co dzień! [zdjęcia]Dziewczyny i żużel. Najpiękniejsze podprowadzające z polskich torów [dużo zdjęć]

Twitter