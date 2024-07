Łysomice na trzecim miejscu w Rowerowej Stolicy Polski. Toruń daleko wśród miast Daniel Ludwiński

W Łysomicach w czerwcu odbył się m.in nocny rajd rowerowy Gmina Łysomice

88 tysięcy kilometrów przejechali w czerwcu torunianie w ramach rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Do zajęcia dobrego miejsca to nie wystarczyło, za to kolejny rok z rzędu sukces w kategorii gmin odniosła gmina Łysomice, która uzyskała trzeci wynik w Polsce - ponad 316 tysięcy kilometrów - i znów znalazła się na podium.