Kulturalna oferta miasta Torunia na majówkę 2022 z pewnością należy do niezwykle bogatych. Wyraźnie widać to w przypadku wydarzeń organizowanych na Rynku Staromiejskim. Dzisiaj (30.04) o godzinie 17:00 rozpoczął się koncert zespołu Mała Rewia. Tworzą go toruńscy artyści wokalni, taneczni i aktorscy w wieku od 5 do 17 roku życia. A jak wypadli na scenie? Zobaczcie zdjęcia!>>>>

Agnieszka Bielecka