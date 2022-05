Majówka 2022 - sklepy. Gdzie zrobimy zakupy 2 i 3 maja? Oto planowane godziny otwarcia w majówkę! [3.05]

Początek majówki to okres niezwykle ważny w życiu każdego Polaka. Przede wszystkim to właśnie wtedy mamy słynny długi weekend majowy, w którego trakcie możemy pozwolić sobie na w pełni zasłużony wypoczynek. W tym czasie przypadają też ważne święta, czyli Święto Pracy, Święto Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja. W związku z tym niektóre dni świąteczne są wolne od pracy. Oznacza to, że zakaz handlu może obowiązywać nie tylko w niedzielę. Jednak część sklepów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i daje szansę na zrobienie zakupów. Gdzie w 2022 roku zrobimy zakupy i czy to będzie tylko 2 maja? Sprawdziliśmy to dla was! >>>>>

Pixabay