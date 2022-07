Małgorzata Tuszyńska z Torunia spełnia się w aktorstwie i modelingu. Zagrała w "Na Wspólnej"

"Gosia! Nie jesteś w telewizji!", czyli o domowych początkach aktorskiej kariery

Małgorzata urodziła się w 1994 roku w Toruniu. Tu ukończyła III Liceum Ogólnokształcące. Ale jej przygoda z aktorstwem rozpoczęła się dużo wcześniej. - Chyba po latach mogę stwierdzić, że odpychałam to, jak mogłam, ale to wracało i dziś szczerze kocham aktorstwo – przyznaje 28-latka. Jako mała dziewczynka grała w przedszkolnych teatrzykach. - Moja mama twierdzi, że zawsze, jak zapomniałam tekstu, to zmyślałam i świetnie mi to szło – śmieje się nasza rozmówczyni. Razem z siostrą lubiła odgrywać scenki ze znanych w latach 90. talent show czy seriali zagranicznych.

Aktorstwo – tak. Ale najpierw socjologia i architektura wnętrz

Wróćmy do studiów. Co ciekawe, Małgosia wcale nie zaczęła swojej przygody z wyższą edukacją od aktorstwa – mimo że, jak widać, towarzyszyło jej ono przez całe życie. - Zrobiłam licencjat z socjologii i choć zawsze będę utrzymywać, że socjologia niesamowicie rozwija człowieka, czułam, że to zdecydowanie za mało – przyznaje. W dzieciństwie sporo tworzyła: a to z plasteliny, a to z gliny. - Na studiach cały czas myślałam raz o scenie, raz o tworzeniu manualnym. Nie mogłam się zdecydować - wspomina. Wszystko zmieniła jedna książka.