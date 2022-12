Mały punkcik cieszy, bo zdobyty po kilku tygodniach niemocy [zdjęcia z trybun i meczu]

W bramce torunian zadebiutował Szwed Marcus Ekholm Rosén który podpisał kontrakt już kilkanaście dni temu, ale umowa obowiązywała od 1 grudnia. 25-latek spisał się dobrze. Innym debiutantem był węgierski napastnik István Gábor Szűcs (też 25-latek). Nie zagrał za to jego rodak Patrik Szécsi, który leczy kontuzję, ale niebawem powinien wrócić do zespołu.

Druga tercja należała do torunian. To oni częściej atakowali bramkę tyszan. Pomogły im w tym m. in. kary nakładane na zawodników gości. Pod bramką Fučíka "kotłowało" się podczas pierwszego okresu gry w podwójnej przewadze (między 31. a 32. minutą), ale gol jeszcze nie padł. Udało się za drugim razem podczas gry pięciu na trzech. W 38. min. Mark Viitanen wykorzystał rozegranie krążka przez Niekiego Koskinena i Kamila Kalinowskiego.