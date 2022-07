Mamy 200 zdjęć z trybun Motoareny podczas meczu ze Stalą! Byliście?

To był piękny mecz zakończony happy endem dla gospodarzy, czyli For Nature Solutions Apatora. Torunianie pokonali Stal Gorzów 47:43 i mogą pomału szykować się do fazy play off, bo zagrożenie, że do niej nie wejdą, jest już tylko matematyczne. Kibice na Motoarenie w niedzielę byli usatysfakcjonowani. Ich pupile pokonali silny zespół, "przywożąc" na 5:1 w ostatnim wyścigu samego Bartosza Zmarzlika. Zobaczcie zdjęcia z trybun, których autorem jest Marcin Orłowski.

Marcin Orłowski