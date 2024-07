Mamy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024. Toruńscy uczniowie lepsi od rówieśników w kraju i regionie!

- Bardzo się stresowałam, a teraz bardzo się cieszę. Z angielskiego mam prawie 100 procent, z polskiego 84, a z matematyki 71. Myślę, że z takimi wynikami dostanę się do wymarzonego IV LO - powiedziała nam dziewczyna.

Egzamin ósmoklasisty to jedno z ważnych wydarzeń w życiu uczniów szkół podstawowych. Absolwenci ósmych klas w maju podchodzili do egzaminu z trzech przedmiotów. Wyniki egzaminu ósmoklasisty mają…

W dużych miastach lepszy wynik

Jak podała CKE, w tym roku widać wyraźną różnicę między wynikiem z matematyki w szkołach wiejskich (49 proc.), w małych i średnich miastach (odpowiednio 45 proc. i 49 proc), a wynikiem w placówkach w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (60 proc.). Podobna tendencja utrzymuje się w przypadku języka angielskiego. Najniższe wyniki zanotowali uczniowie ze szkół wiejskich i w małych miastach – 61 proc., a najwyższe w dużych miastach – 76 proc.

Nie da się też ukryć, że wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty są w kraju, regionie oraz poszczególnych miastach niższe niż w ubiegłym roku. Dziś średnia z polskiego wynosi 61 proc., przed rokiem było 66 proc. Z matematyki było 53 proc. w 2023 roku, obecnie to 52 proc. Jeszcze gorzej wygląda to w kujawsko-pomorskiem: przed rokiem średnia z matematyki wyniosła 49 proc., teraz 45,69 proc.

Test z polskiego najlepiej wypadł w województwie małopolskim - średnia to 66,71 proc, a najgorzej w zachodniopomorskim - 54,99 proc. Małopolska najlepsza była też na matematyce - 58,74 proc. Tu najgorszy średni wynik osiągnęła młodzież z lubuskiego - 42,44 proc. Angielski najlepiej napisali uczniowie z Mazowsza - 71,98 proc., a najsłabiej ich koledzy z warmińsko-mazurskiego - 59,72 proc.