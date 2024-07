Mamy wyniki matur 2024. Toruńscy uczniowie znów najlepsi w regionie!

We wtorek, 9 lipca nastąpiło to, na co maturzyści czekali od maja. O godz. 8.30 w systemie internetowym opublikowano wyniki egzaminów dojrzałości. Jak mówili nam młodzi ludzie w Toruniu, nie było żadnego problemu z zalogowaniem się do systemu.

Najlepszy wynik z angielskiego

Półtorej godziny później raport z wynikami majowych matur pojawił się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jak podano, egzamin zdało 84,1 proc. absolwentów, czyli 206 842 osób, w tym 88,6 proc. absolwentów liceów (131 824) i 78,1 proc. absolwentów techników (74 756). Prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu przysługuje 10,4 proc. absolwentom (25 585), a odsetek osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu wyniósł 5,5 proc. (13 539). Oni nie mają prawa do poprawki, muszą powtórzyć cały egzamin za rok. Ze wstępnych wyników dowiadujemy się ponadto, że język polski na poziomie podstawowym zdało 95 proc. maturzystów, matematykę 89 proc., a najczęściej wybierany język angielski - 96 proc. Średni wynik uzyskany na egzaminie z polskiego to 61 proc., na matematyce - 63 proc., a na angielskim - 78 proc. A jak wyglądają średnie w kraju, regionie i poszczególnych miastach? Nasze zestawienie poniżej.

Język polski

Matematyka:

Język angielski:

Rekrutacja w lipcu, poprawki w sierpniu

Tegoroczne matury rozpoczęły się 7 maja. W Toruniu zdawało je niemal 1,6 tys. osób. Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów na poziomie podstawowym. Trzy z nich - z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego - zdawali w formie pisemnej. Podchodzili ponadto do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego oraz z języka obcego. Warunkiem zdania egzaminu na poziomie podstawowym było uzyskanie co najmniej 30 procent punktów. Maturzyści musieli ponadto przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, gdzie nie było progu zdawalności.

Wyniki egzaminu maturalnego mają dla zdających bardzo duże znaczenie. To one przesądzają, czy dostaną się oni na wymarzone studia, czy też nie. Większość maturzystów właśnie pod kątem przyszłej rekrutacji wybiera przedmioty, które zdaje w rozszerzeniu.

Sesja poprawkowa dla tych, którzy mają prawo podejść do niezaliczonego przedmiotu po raz kolejny, zaplanowana jest w dniach 20-21 sierpnia.