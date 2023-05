Mandat za koszenie trawy? A za donos sąsiada? To nie żart! Najważniejsze zasady koszenia traw

Kiedy można kosić trawę? Co na to sąsiedzi?

Po co kosić trawę?

Mandat za nieskoszoną trawę - co mówią przepisy?

Mandat za nieskoszoną trawę - co mówią przepisy?

Zacznijmy od uspokojenia: za nieskoszenie trawy nie grożą faktyczne mandaty. Aktualnie w Polsce nie ma aktów prawnych, które jednoznacznie by zakazywały lub nakazywały koszenie trawy. Dziko rosnąca roślinność nie jest odpadem, a przepisy dają władzę wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast , aby mogli nakazać usunięcie odpadów z terenów posesji. Jednocześnie już skoszona trawa może być potencjalnie uznawana za odpad - lepiej więc nie zostawiać jej bez opieki. Zwłaszcza podczas suszy - to jednak wyjaśnimy w późniejszej części artykułu.

Po co kosić trawę?

Dlaczego koszenie trawy jest dobrym pomysłem? Zacznijmy od tego, że jest to niezwykle estetyczne, a wyraźna pielęgnacja trawników świadczy pozytywnie o nas i naszej dbałości o wygląd. Jednak nie tylko to jest istotne. Murawa, którą często kosimy, pozbawiona będzie chwastów, a także chorób. Tym samym trawa będzie mocniejsza, gęstsza i bardziej zwarta. W zależności od tego, jak często kosimy trawę, będzie ona w lepszym lub gorszym stanie. Z zasady nie powinniśmy dopuszczać do sytuacji, w której trawa będzie zbyt długa - wtedy dolne części źdźbeł zaczną schnąć i żółknąć.