Mandat za kwiaty na balkonie. Nawet 500 złotych grzywny. Komu grozi kara?

Mandat za kwiaty na balkonie? Przepisy prawa są jasne!

Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany

Wysoki mandat grozi nam za wieszanie kwiatów na barierkach balkonów od strony zewnętrznej. O ile nie jest zabronione dekorowanie tarasu lub balkonu kwiatami, o tyle w cieplejszych miesiącach roku (od czerwca mniej więcej do października) można zauważyć, że następuje swoisty wysyp kar za wieszanie donic i skrzynek z kwiatami na balkonie. Dlaczego? Wyjaśnia to art. 75. par. 1 Kodeksu wykroczeń.

1. Mandat za podlewanie kwiatów na balkonie

Może wydawać się to zaskakujące, ale podlewanie kwiatów balkonowych, nawet nie tylko tych zwisających poza barierkami, może wiązać się z istotnymi karami wynoszącymi nawet 500 złotych. Dlaczego? Jeśli ze skrzynek lub donic wycieknie woda i zabrudzi balkon innego mieszkańca bloku, ma on prawo zgłosić to policji bądź też straży miejskiej. W takim przypadku służby muszą ukarać nas mandatem.

Wieszasz rośliny na balustradzie? Dostaniesz mandat!

W szczególności małe balkony często są strojone tak, aby doniczki z kwiatami oraz skrzynki były zamontowane na balustradzie. Wtedy nieraz zwisają poza barierkę. Oczywiście trzeba zadbać o to, aby były one dobrze umocowane, bo spadnięcie takiej doniczki może oznaczać solidną karę 500 złotych grzywny, a przede wszystkim stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt oraz samochodów. Jeśli ktoś obawia się o swoje bezpieczeństwo, ma prawo zwrócić się do służb. To może oznaczać karę 500 złotych grzywny.