Mandat za palenie papierosa. Uważaj, gdzie wychodzisz na "mały dymek". To może sporo kosztować!

Co z e-papierosami?

Już od 2010 roku obowiązuje zakaz palenia papierosów w miejscach publicznych. W momencie wchodzenia nowych przepisów pomysł miał sporo zwolenników i przeciwników. Z czasem jednak obywatel przyzwyczaili się do nowych zasad. Wciąż jednak nie każdy wie, gdzie wolno palić, a kiedy za palenie papierosów otrzymamy dotkliwy mandat .

Z zasady oznacza to zakaz palenia w miejscach publicznych, w których gromadzi się większa liczba osób . W efekcie ma być ograniczone bierne palenie przez osoby przebywające w pobliżu palącego.

Dla ustawodawcy problemem stało pojawienie się oraz upowszechnienie tzw. e-papierosów. Ostatecznie jednak uznano, że e-papierosy są traktowane jak papierosy tradycyjne. To oznacza, że zakazy obowiązują w tych samych miejscach, co regulowała nowelizacja ustawy antynikotynowej.

Co z balkonem i klatką schodową?

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy wolno palić na klatce schodowej w bloku lub kamienicy bądź też na balkonie. Regulacje prawne tego nie zakazują wprost, zatem obowiązuje jedynie zasada, że palenie jest zakazane "w pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego". Zarówno blok, jak i balkon nie są powszechnie dostępne, więc można tam palić papierosy. Pamiętajmy jednak, że wciąż wspólnota mieszkaniowa może doprowadzić do eksmisji lokatora, którego uzna za uciążliwego. W praktyce jednak zdarza się to niezmiernie rzadko.