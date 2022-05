Marcin Miller z Boys to legenda disco polo. Ma helikopter! Tak żyje! To on był Kotem w programie "Mask Singer"

Kim jest Marcin Miller?

Gdy miał 20 lat, założył grupę Boys. Z zespołem wydał ponad 20 płyt. Do największych hitów grupy należą:

Marcin Miller urodził się w 1970 roku. Pochodzi ze wsi Prostki na Mazurach. To niekwestionowana legenda muzyki disco polo . Marcin Miller śpiewa, komponuje, pisze teksty. Z zawodu jest technikiem ekonomistą. Co ciekawe, w przeszłości pracował w urzędzie pracy w Ełku. Zajmował się rejestracją osób bezrobotnych.

Marcin Miller z Boys wystąpił w "Mask Singer". Skrywał się pod maską Kota

- Wszyscy ci, którzy mnie znają i obserwują moje koncerty, wiedzą, że na scenie jestem macho man, a tak naprawdę to jestem taka ciepła klucha, sentymentalny, uczuciowy, płaczę na filmach - powiedział muzyk po zdjęciu maski Kota. - Ja się cieszę, że uczestniczyłem w takim programie.

Jak żyje Marcin Miller z Boys?

Prywatnie Marcin Miller od ponad 30 lat jest szczęśliwym mężem. Wraz z żoną Anną doczekał się dwóch synów, Alana i Adriana. Ma wnuka Michała. Na co dzień mieszka w Ełku. Na swoim Instagramie, gdzie obserwuje go blisko 80 tys. osób, chętnie zamieszcza zdjęcia z rodzinnych stron, a także z licznych wyjazdów na koncerty. W 2019 roku opublikował na swoim koncie zdjęcie z helikopterem, co wywołało spore poruszenie w mediach. Czyżby na koncerty Marcin Miller latał taką maszyną? Gdy w programie "Mask Singer" padło pytanie o helikopter, lider Boysów odpowiedział: