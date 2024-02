Marek Nienartowicz: Pan na plecach pani do Rady Miasta dostać się próbuje [FELIETON MINĄŁ TYDZIEŃ]

To już tydzień jak pierwszy kandydat na prezydenta Torunia w kwietniowych wyborach oficjalnie się pokazał.

Ekswiceprezydent Gulewski z PO - przypomnieć nie zaszkodzi - to był. Podczas prezentacji to powiedziane nie zostało, ale wiadomo, że ekswiceprezydent Gulewski na 0:0 grać zamierza. Oczywiście w rozgrywce z głównym konkurentem, którym prezydent Zaleski być ma. Czyli - terminologii piłkarskiej nadal używając - pojedynek nie tyle na dogrywkę, co na rzuty karne być powinien. Przy tym ekswiceprezydent jednak uważać musi, by konkurencja bramek mu nie załadowała – pięknymi strzałami w samo tzw. okienko. Takimi pretensje o wieloletnią współpracę z prezydentem będą. Co do karnych, to historia futbolu faktycznie pokazuje, że w nich wszystko zdarzyć się może. Największe gwiazdy futbolu karne marnować potrafią i tym samym teoretycznie słabszemu zwycięstwo dają. Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<<

W tych karnych ekswiceprezydentowi Gulewskiego sukces dodatkowe poparcie dać ma. Czyli poparcie jego kandydatury przez tych, którzy przed dogrywką, w pierwszej turze wyborów prezydenckich, by odpali. Oczywiście poza kandydatem PiS-u. Bo to akurat poparcie chyba rozwiązaniem przez premiera Tuska struktury PO w Toruniu i brakiem miejsca nawet w Senacie dla eksposła Lenza by się skończyło. Co do kandydata PiS-u na prezydenta Torunia, to nadal w ukryciu przebywa. Choć to taka ciuciubabka, którą w opinii wielu wiceprezydent Mól jest. Tak w ogóle to strasznie wstydliwy PiS się zrobił. Nie tylko dlatego, że kandydata w Toruniu nie ujawnia. Też dlatego, że jego kandydaci pod szyldem partii nie startują. Ośmiu lat rządów czy wypowiedzi prezesa się wstydzą? Na przykład za miedzą, poseł Schreiber, na prezydenta Bydgoszczy kandydujący, wyjaśnia, że to dlatego, że nie tylko PiS reprezentuje, tylko szersze środowisko. Czyli tak zwaną prawicę. No, to ciekawe, pod jakim szyldem kandydat PiS-u w Toruniu się objawi. Jakby co, to tu też koalicjant się znajdzie. Choćby ten eksposeł, który wańką wstańką był. Z PiS-u w kółko odchodził i do niego wracał, aż w końcu koło Polskie Sprawy stworzył, ale na nim do Sejmu nowej kadencji się nie wtoczył.

No i eksposeł Kwiatkowski, niegdyś eksprezesem TVP będący, kandydatem na prezydenta Torunia nie został. Oficjalnie - z powodu, przypomnieć nie zawadzi, stanu zdrowia. Kandydatem koalicji ruchów miejskich być miał. Tak to ci, którzy w kampanii największymi krytykami prezydenta Zaleskiego być zamierzali, falstart zaliczyli.

Teraz tę krytykę radny Szymanski z klubu Aktywni dla Torunia zagospodarować starać się będzie. To już oficjalnie pretendent do prezydentury Torunia. W roli kandydata wspomnianej koalicji jakoś wiarygodniej od eksposła Kwiatkowskiego się prezentuje. Bo w Toruniu się urodził i tu mieszka. Do tego krawata unika i kolczyki w uszach ma. I już w tym od prezydenta Zaleskiego mocno się różni. Polecamy: Dzieje się w Toruniu. Najlepsze zdjęcia fotoreporterów >>> TUTAJ <<< Prezydentowi Zaleskiemu w poprzednich kampaniach koncepcje od konkurentów czerpać się zdarzało. Ta z kolczykami na pewno jednak nie przejdzie. Za to znów wspomnieć prezydent może, że także ruch miejski reprezentuje. I to najstarszy, bo jeszcze w poprzednim wieku stworzony. To Toruńskie Międzyosiedlowe Porozumienie Samorządowe. Taką to gmatwaninę z tymi ruchami miejskimi w Toruniu mamy.

Także kampania przed wyborami do Rady Miasta się rozkręca. Radny Lenkiewicz z PO/KO akcję zbiórki podpisów przeciw kandydaturze ekswicekurator Mazurkiewicz z PiS-u na dyrektora nowej podstawówki na lewobrzeżu zrobił. I w Urzędzie Miasta je złożył. Nie wiadomo, czy z powodu tego, ale konkurs na owego dyrektora nie wypalił. Nie z tego powodu jednak wypada, by radny Lenkiewicz kwiaty pani ekswicekurator kupił i wręczył. Podziękować powinien, bo szansę ma, by - za przeproszeniem – na jej plecach do Rady Miasta nowej kadencji się dostać. Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

