Marek Żydowicz, twórca EnergaCAMERIMAGE: "Co chwilę widzimy, jak spadają korony z głów" [rozmowa]

Camerimage świętuje w tym roku 30-lecie. Czy po tylu latach festiwal robi się już na pamięć, z zamkniętymi oczami?

Oczy trzeba mieć zawsze szeroko otwarte. Świat pędzi na złamanie karku. Przy realizacji festiwalu schematyzm może być zabójczy. Inaczej pracowaliśmy na początku lat 90-tych, kiedy nie było telefonów komórkowych i internetu, a inaczej dziś. Nowe narzędzia otworzyły nowe możliwości, co w powiązaniu z naszymi ambicjami i kreatywnością spowodowało, że pracy zamiast ubywać, przybywa. Przez te wszystkie lata nabraliśmy jednak doświadczenia i mądrości. Staliśmy się rozpoznawalni i szanowani na świecie.

Co jest w tym przedsięwzięciu najtrudniejsze?

Wciąż konieczność tworzenia sobie warunków do pracy. Słyszę głosy, że można festiwal organizować w CKK Jordanki i nie ma potrzeby budowy nowego centrum w Toruniu. Jeśli tak się komuś wydaje to jest to komplement dla nas, bo oznacza to, że potrafimy stwarzać pozory. Jednak zdanie przedstawicieli wielkich studiów, autorów zdjęć, reżyserów, producentów jest inne. Co roku musimy przystosowywać salę na Jordankach na potrzeby profesjonalnych projekcji filmowych i to za wielkie pieniądze. To nienormalne, że w Polsce nie ma żadnej sali kinowej spełniającej wymogi stawiane przez znaczących producentów filmowych organizatorom światowych premier. Takie sale powstaną w Toruniu dzięki władzom miasta i polskiemu rządowi. Zaskakuje mnie nieuczciwość tych, którzy to krytykują, chociaż w ogóle nie zapoznali się z naszymi planami, analizami finansowymi, projektami architektonicznymi i programowymi. To wstyd dla toruńskiego posła, który mieszkając na stałe w Warszawie, wzywa do zaniechania tej inwestycji. Nie dość tego, że obraża ludzi, którzy bardzo dużo zrobili dla Torunia, to jeszcze wyciąga ręce po pieniądze, które pozyskaliśmy dla miasta. Dla mnie to brudna polityka. Pan poseł nie wywalczył w Warszawie złamanej złotówki na żadną inwestycję w Toruniu. Jemu chodzi tylko o medialny rozgłos, zwrócenie na siebie uwagi. Czy to godne posła, by zabierać pieniądze ludziom kultury aby realizować własne cele polityczne? To jest niegodziwość. Nic nie stoi na przeszkodzie, by pan poseł jeszcze przed wyborami przekonał decydentów w Warszawie do przekazania środków z innych ministerstw np. na budowę mostu, bo o ile mi wiadomo środki z Ministerstwa Kultury nie mogą być przeznaczane na ten cel. My przekonaliśmy pana ministra i pana prezydenta do realizacji inwestycji na Jordankach swoją 30 - letnią pracą. Pokazaliśmy, że można w Toruniu, można w Polsce stworzyć liczący się na świecie festiwal filmowy. Dajemy zarabiać wielu ludziom, hotelom, gastronomi, firmom transportowym, reklamowym. Przynosimy miastu znaczące korzyści promocyjne. Europejskie Centrum Filmowe Camerimage będzie jedynym takim miejscem w Polsce. Za tym pójdzie stworzenie nowej dziedziny gospodarki w Toruniu, powstaną nowe miejsca pracy.